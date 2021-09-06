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Исследование: третья доза вакцины CoronaVac повышает эффективность против штамма «Дельта»

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Китайская компания Sinovac, которая производит вакцину CoronaVac, провела исследование третьей дозы своего препарата против нового штамма коронавируса «Дельта». Эффективность выросла в 2,5 раза.

Об этом пишет Reuters.

По данным исследования, через четыре недели после третьей дозы вакцины антитела намного лучше борются со штаммом «Дельта», чем после двух доз. В исследовании приняли участие 66 человека.

В то же время ученые не отметили, насколько увеличение количества антител может предотвращать заражение этим штатом.

  • CoronaVac — вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они никак не могут вызвать болезнь, но провоцируют иммунную реакцию. Такую технологию используют для производства многих других вакцин, например против полиомиелита и дифтерии. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели.
  • Ранее исследования вакцины в Бразилии показали, что эффективность препарата составляет лишь 50,38%. Впоследствии украинская фармкомпания «Лекхим» сообщила, что в Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины, где ее эффективность оценили в 83,5%.
  • В то же время последнее исследование вакцины в Индонезии показало, что препарат имеет почти 100-процентную защиту от осложнений COVID-19, однако производитель пока отказался комментировать эти данные.