Исследование: третья доза вакцины CoronaVac повышает эффективность против штамма «Дельта»

Китайская компания Sinovac, которая производит вакцину CoronaVac, провела исследование третьей дозы своего препарата против нового штамма коронавируса «Дельта». Эффективность выросла в 2,5 раза.

Об этом пишет Reuters.

По данным исследования, через четыре недели после третьей дозы вакцины антитела намного лучше борются со штаммом «Дельта», чем после двух доз. В исследовании приняли участие 66 человека.

В то же время ученые не отметили, насколько увеличение количества антител может предотвращать заражение этим штатом.