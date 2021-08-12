Минздрав рекомендует сократить интервал введения доз вакцины CoronaVac до 14 дней

Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между введением двух доз вакцины CoronaVac до 14 дней.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции, — 14 дней», — говорится в сообщении.

Там отметили, что при принятии такого решения в Минздраве проанализировали рекомендации ВОЗ, а также последние исследования вакцины CoronaVac.

В ведомстве сообщили, что за все время вакцинации китайской вакциной CoronaVac привились уже 1,22 миллиона украинцев.