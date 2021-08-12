Минздрав рекомендует сократить интервал введения доз вакцины CoronaVac до 14 дней

Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между введением двух доз вакцины CoronaVac до 14 дней.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
«В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции, — 14 дней», — говорится в сообщении.
Там отметили, что при принятии такого решения в Минздраве проанализировали рекомендации ВОЗ, а также последние исследования вакцины CoronaVac.
В ведомстве сообщили, что за все время вакцинации китайской вакциной CoronaVac привились уже 1,22 миллиона украинцев.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
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