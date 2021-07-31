В Украину доставили еще 1,5 млн доз CoronaVac. Всего Минздрав получил 12 млн доз различных вакцин против COVID-19

В Украину прибыли еще 1,5 миллиона доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Всего с начала прививочной кампании Минздрав получил около 12 миллионов доз различных препаратов от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На сегодня с начала кампании иммунизации против COVID-19 в Украину прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно сделаем обещанные 10 миллионов прививок», — анонсировал чиновник.