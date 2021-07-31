В Україну доставили ще 1,5 млн доз CoronaVac. Загалом МОЗ отримав 12 млн доз різних вакцин проти COVID-19

В Україну прибуло ще 1,5 мільйона доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом від початку вакцинальної кампанії МОЗ отримало майже 12 мільйонів доз різних препаратів від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає, що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 мільйонів щеплень», — анонсував урядовець.