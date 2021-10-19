У Великій Британії виявили нову мутацію коронавірусу. Вона заразніша за «Дельту» на 10%

Вчені у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який отримав код AY.4.2.

Про це пише Business Insider.

Медична влада Англії заявила, що вона відстежує цей підтип варіанту «Дельта», яким останнім часом заражається все більше і більше людей.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондону Франсуа Баллу заявив, що дані про AY.4.2 свідчать про те, що він може бути на 10% більш заразним, ніж варіант «Дельта».