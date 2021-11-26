ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу. США та ЄС закривають кордони для країн півдня Африки

Всесвітня організація охорони здоров’я дала назву новому штаму коронавірусу, який поширюється на півдні Африки. Його назвали грецькою літерою «омікрон».

Про це пише пресслужба ВООЗ.

«ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 як такий, що викликає занепокоєння, та дала назву «Омікрон», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. За попередніми даними, він також підвищує ризик повторного зараження коронавірусом.

Водночас у ЄС та США вже погодилися заборонити в’їзд тим, хто їде з країн півдня Африки, де поширюється новий штам коронавірусу. Йдеться про Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібію, Південну Африку та Зімбабве.

Поки що, окрім цих держав, новий штам зафіксували в Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.