ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам коронавірусу з 32 мутаціями

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликає екстрену нараду з приводу поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, у якого 32 мутації.
Про це заявила технічний керівник ВООЗ із COVID-19 Марія Ван Керхове на віртуальному пресбрифінгу.
«Занепокоєння полягає в тому, що коли так багато мутацій, це може вплинути на поведінку вірусу», — сказала ван Керхове. Очікується, що штам буде визначено як такий, що «викликає інтерес». Ймовірно, він називатиметься «Ню», наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.
- Штам B.1.1.529 виявили 11 листопада у Ботсвані. Згодом його підтвердили в ПАР та сусідніх країн. У Гонконгу B.1.1.529 виявили у мандрівника, який прибув із Південної Африки.
- Вчені вважають, що B.1.1.529 може бути небезпечнішим, ніж усі відомі штами. Його ускладнена мутація (ймовірно) дозволяє оминати захист антитіл.
- Велика Британія та Ізраїль запроваджують обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік через поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529,