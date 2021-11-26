ВОЗ созывает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса с 32 мутациями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает на пятницу экстренное совещание по поводу распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, у которого 32 мутации.
Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове на виртуальном пресс-брифинге.
«Беспокойство заключается в том, что когда так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», – сказала ван Керхове. Ожидается, что штамм будет определен как «вызывающий интерес». Вероятно, он будет называться «Ню», следующей греческой буквой по схеме именования.
- Штамм B.1.1.529 выявили 11 ноября в Ботсване. Вскоре его подтвердили в ЮАР и соседних страна. В Гонконге B.1.1.529 обнаружили у путешественника, который прибыл из Южной Африки.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть более опасным, чем все известные штаммы. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.
- Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватине, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529.