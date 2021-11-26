BioNTech та Pfizer перевіряють, чи захищає їхня вакцина від нового варіанту коронавірусу. На це піде близько двох тижнів

Компанії BioNTech та Pfizer почали тестувати свою вакцину від коронавірусу проти нового варіанту В.1.1.529, що має 32 мутації, який виявили в Південній Африці.

Про це, посилаючись на заяву німецької компанії, пише Reuters.

«Ми розуміємо стурбованість експертів і негайно розпочали тестування варіанту B.1.1.529. Ми очікуємо на отримання додаткових даних за результатами лабораторних тестів не пізніше, ніж за два тижні», — заявили в BioNTech.

Науковці зазначають, що ці дані дадуть зрозуміти, чи є B.1.1.529 альтернативним варіантом, для протидії якому потрібно змінити вакцину від коронавірусу.

За підрахунками представників BioNTech, на оцінку потрібно «приблизно два тижні».

Також у компанії розповіли, що зможуть змінити вакцину протягом 6 тижнів та відвантажити перші партії протягом 100 днів.