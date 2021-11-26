BioNTech и Pfizer проверяют, защищает ли их вакцина от нового варианта коронавируса. На это уйдет около двух недель

Компании BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину от коронавируса против нового варианта В.1.1.529, имеющего 32 мутации, который выявили в Южной Африке.

Об этом, ссылаясь на заявление немецкой компании, пишет Reuters.

«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к тестированию варианта B.1.1.529. Мы ожидаем получения дополнительных данных по результатам лабораторных тестов не позднее, чем через две недели», — заявили в BioNTech.

Ученые отмечают, что эти данные дадут понять, является ли B.1.1.529 альтернативным вариантом, для противодействия которому следует изменить вакцину от коронавируса.

По подсчетам представителей BioNTech, на оценку уйдет «около двух недель».

Также в компании рассказали, что смогут сменить вакцину в течение 6 недель и отгрузить первые партии в течение 100 дней.