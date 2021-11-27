Новый штамм коронавируса: въезд из африканских государств запрещают, случаи заражения выявили в трех странах Европы

Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».

Об этом пишет CNN.

В частности, о выявленых случаях заявили Великобритания и Германия. Болезнь выявили у путешественников из Южно-Африканской республики (ЮАР). Кроме того, о выявлении штамма «Омикрон» в Италии сообщило Министерство здравоохранения республики. Также сообщается, что власти Нидерландов проверяют информацию о въезде в страну более 60 человек, зараженных штаммом «Омикрон».

В этой связи страны начали вводить ограничения. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все прибывающие в страну должны будут проходить ПЦР-тестирование. До получения отрицательного результата теста путешественники будут вынуждены находиться на самоизоляции.