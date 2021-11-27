Новый штамм коронавируса: въезд из африканских государств запрещают, случаи заражения выявили в трех странах Европы

Европейские страны заявили о выявлении среди своих граждан нового штамма коронавируса, возникшего на юге Африки и получившего название «Омикрон».
Об этом пишет CNN.
В частности, о выявленых случаях заявили Великобритания и Германия. Болезнь выявили у путешественников из Южно-Африканской республики (ЮАР). Кроме того, о выявлении штамма «Омикрон» в Италии сообщило Министерство здравоохранения республики. Также сообщается, что власти Нидерландов проверяют информацию о въезде в страну более 60 человек, зараженных штаммом «Омикрон».
В этой связи страны начали вводить ограничения. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все прибывающие в страну должны будут проходить ПЦР-тестирование. До получения отрицательного результата теста путешественники будут вынуждены находиться на самоизоляции.
Кроме того, ряд стран уже объявили о запрете на въезд из стран Африки, где распространяется «Омикрон». Великобритания, Япония, Австрия, Италия, Нидерланды, Мальта, Швейцария, Греция, Канада и Турция запрещают въезд из африканских стран, среди которых ЮАР, Зимбабве, Намибия, Ботсвана и Лесото.
Главный санитарный врач Англии Крис Витти заявил, что вакцинации существующими препаратами от коронавируса может оказаться достаточно для значительного снижения вероятности тяжелого течения COVID-19 и смерти при заражении штаммом «Омикрон».
«Из-за изменения шиповидного белка вируса существует реальная возможность того, что этот вариант будет избегать действия вакцин. Однако важно напомнить о том, что вирусу труднее вызвать тяжелое течение болезни или смерть, «обходя» антитела», — сказал Витти.
- Штамм B.1.1.529 был выявлен 11 ноября в Ботсване. Впоследствии его подтвердили в ЮАР и соседних странах. В Гонконге B.1.1.529 выявили у прибывшего из Южной Африки путешественника.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.
- Великобритания, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
- Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за распространения нового штамма коронавируса.