Новини

Прибулі з Південної Африки проходитимуть в Україні самоізоляцію. Це має стримати мутований штам «Омікрон»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Міністерство охорони здоров’я розробляє стратегію захисту українців від мутованого штаму коронавірусу «Омікрон». Так, усіх туристів з Південної Африки, які приїжджають в Україну, відправлятимуть на самоізоляцію.

За даними «Урядового порталу», мандрівники, які провели у відповідних країнах понад сім днів протягом останніх 14 днів, повинні пройти 14-денну самоізоляцію.

Ідеться про такі країни:

  • Південно-Африканську Республіку;
  • Республіку Ботсвана;
  • Зімбабве;
  • Намібію;
  • Королівстві Лесото;
  • Королівство Есватіні;
  • Республіку Мозамбік.

Також міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цих країн.