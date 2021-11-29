Прибулі з Південної Африки проходитимуть в Україні самоізоляцію. Це має стримати мутований штам «Омікрон»

Міністерство охорони здоров’я розробляє стратегію захисту українців від мутованого штаму коронавірусу «Омікрон». Так, усіх туристів з Південної Африки, які приїжджають в Україну, відправлятимуть на самоізоляцію.

За даними «Урядового порталу», мандрівники, які провели у відповідних країнах понад сім днів протягом останніх 14 днів, повинні пройти 14-денну самоізоляцію.

Ідеться про такі країни:

Південно-Африканську Республіку;

Республіку Ботсвана;

Зімбабве;

Намібію;

Королівстві Лесото;

Королівство Есватіні;

Республіку Мозамбік.

Також міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цих країн.