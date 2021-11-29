Японія другою після Ізраїлю закриває кордони для іноземців через COVID-штам «Омікрон»

Японія стала другою країною після Ізраїлю, яка закриває кордони для іноземців через стрімке поширення у світі нового штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомляє Reuters.
Заборона на вʼїзд для всіх іноземців почне діяти з 30 листопада. Фактично, країна відновлює жорсткий прикордонний карантин, який послабили на початку цього місяця для бізнесменів, іноземних студентів і трудових мігрантів.
«Це тимчасові, виняткові заходи, які ми вживаємо заради безпеки, допоки не зʼявиться чіткіша інформація про штам», — зазначив премʼєр-міністр Фуміо Кісіда.
Всесвітня організація охорони здоровʼя раніше повідомляла, що на оцінку штаму піде кілька тижнів.
- 11 листопада у Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штамів — його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє обходити захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам Британія, Швейцарія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.