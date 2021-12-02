Украина с пятницы ограничивает въезд из стран Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Кабинет министров вводит ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
Запрет начнет действовать с 3 декабря. В Украину не смогут попасть иностранцы или лица без гражданства из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, или находившиеся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
В то же время украинцы или иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывающие из упомянутых стран и находившиеся на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, вынуждены будут пройти обязательную самоизоляцию.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за нового штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.