Украина с пятницы ограничивает въезд из стран Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Кабинет министров вводит ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Запрет начнет действовать с 3 декабря. В Украину не смогут попасть иностранцы или лица без гражданства из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, или находившиеся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

В то же время украинцы или иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывающие из упомянутых стран и находившиеся на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, вынуждены будут пройти обязательную самоизоляцию.