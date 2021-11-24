НАН України: Країна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу

Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.

Про це повідомила Національна академія наук, оприлюднивши прогноз на наступний тиждень.

За даними вчених, останні два тижні знизилися всі показники пандемії. Кількість позитивних ПЛР-тестів знизилася на 53% порівняно з піковими показниками. На 30% знизилися показник приросту нових хворих та кількості госпіталізацій. Смертність знизилася на 9%.

Пік смертності пройшов 8—12 листопада. Спад захворюваності спостерігається у всіх регіонах, окрім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Крім того, в НАН додали, що дані говорять про ефективність вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових груп. Від 84% до 92% повністю вакцинованих людей не потрапляють до лікарень.