НАН України: Країна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу

Україна пройшла пік смертності від коронавірусу.
Про це повідомила Національна академія наук, оприлюднивши прогноз на наступний тиждень.
За даними вчених, останні два тижні знизилися всі показники пандемії. Кількість позитивних ПЛР-тестів знизилася на 53% порівняно з піковими показниками. На 30% знизилися показник приросту нових хворих та кількості госпіталізацій. Смертність знизилася на 9%.
Пік смертності пройшов 8—12 листопада. Спад захворюваності спостерігається у всіх регіонах, окрім Закарпатської та Кіровоградської областей.
Крім того, в НАН додали, що дані говорять про ефективність вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових груп. Від 84% до 92% повністю вакцинованих людей не потрапляють до лікарень.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні пройшов пік захворюваності на COVID-19 і всі показники стабілізуються — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Відомство підготує зміни до адаптивного карантину, зокрема для «жовтої» зони.
- 23 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що Україна підписала контракт на щорічне постачання вакцини Pfizer. Йдеться про 25 мільйонів доз.