Дві області України виходять із «червоної» зони, готуються зміни до адаптивного карантину

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, що цього тижня буде ініційовано засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому із «червоної» карантинної зони виведуть Луганську та Львівську області.

За словами міністра, середній час перебування регіонів у «червоній» зоні майже не змінився з минулої весняної хвилі пандемії та становить 30—35 днів, але розслаблятися ще зарано — треба збільшувати відсоток вакцинованих українців.

Ляшко зазначив, що Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі без введення локдауну.

Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин. Відповідно до них, у «жовтій» зоні для роботи закладів за карантину необхідно мати повний курс вакцинації — як для працівників, так і для відвідувачів. Поки що у «жовтих» регіонах пускають до закладів (та дозволяють працювати) з однією дозою вакцини.