З наступного тижня перші області почнуть виходити з «червоної» зони

З наступного тижня деякі області можуть вийти з «червоної» зони карантину, якщо у них стабілізується ситуація з рівнем госпіталізації.

Про це а брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», — зазначив очільник МОЗ.

Міністр не уточнив, які області першими можуть вийти з жорстокого карантину, але напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що послабити обмеження найближчим часом можуть у Херсонській та Луганській областях.

Зазаначимо, що зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.