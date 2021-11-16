З наступного тижня перші області почнуть виходити з «червоної» зони

З наступного тижня деякі області можуть вийти з «червоної» зони карантину, якщо у них стабілізується ситуація з рівнем госпіталізації.
Про це а брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», — зазначив очільник МОЗ.
Міністр не уточнив, які області першими можуть вийти з жорстокого карантину, але напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що послабити обмеження найближчим часом можуть у Херсонській та Луганській областях.
Зазаначимо, що зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.
Також Ляшко пояснив, що смертність від COVID може продовжувати зростати протягом двох тижнів навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.Тож міністр наголосив, що необхідно вакцинуватися швидшими темпами та закликав церкви відкривати у себе пункти щеплення.
Таку ініціативу вже підтримала Українська рада церков і релігійних організацій. Розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:
- Українська греко-католицька церква;
- Православна церква України (ПЦУ);
- Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);
- Церква адвентистів сьомого дня.
Нові пункти вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.
У Києві пункт вакцинації відкрився у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.