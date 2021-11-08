У соборі Української греко-католицької церкви в Києві відкрили центр вакцинації

У Києві пункт вакцинації відкрився у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Вакцинуватись проти COVID-19 у соборі можна щодня з 10:00 до 17:00.

Під час недільної літургії голова УГКЦ Блаженніший Святослав повідомив, що такі пункти вакцинації будуть відкриті у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

Він також зазначив, що останнім часом Україна переживає пік пандемії та виходить на перші місця за показниками смертності у світі.

«Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні: не боятися приймати вакцини, носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки», — сказав глава УГКЦ.