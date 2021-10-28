З 1 листопада Київ переходить у «червону» зону карантину

З 1 листопада у Києві встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Відповідне рішення ухвалила у четвер Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо», — пояснив він.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів або масових заходів вакциновані.
- У Києві з понеділка, 1 листопада, діятимуть посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.
- За добу 27 жовтня в Україні зафіксували найбільшу кількість заражених коронавірусом за весь час пандемії — 26 071 людину. Також за цю добу встановили і новий рекорд з вакцинації — 291 985 людей. Рекорд смертності був 734 людини (за добу 25 жовтня).