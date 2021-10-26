В Україні встановили черговий рекорд смертності від коронавірусу — 734 людини за добу

В Україні за минулу добу 25 жовтня коронавірусом заразилися понад 19 тисяч людей. Серед них 338 медиків та 1 414 дітей.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
За добу до лікарень через хворобу госпіталізували 2 939 людей, а 734 — померли від ускладнень. Це найбільший показник смертності за весь час пандемії. Водночас 9 738 хворих успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760) та Одеській (1 605) областях.
Також протягом доби майже 255 тисяч людей вакцинувалися від коронавірусу. 185 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 69 тисяч — другу. Загалом в Україні вже понад 9 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу, а 7 мільйонів — завершили вакцинацію.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня до цієї зони перейшла і Сумська область. А з 26 жовтня туди потрапили Миколаївська та Рівненська області.
- З 21 жовтня в Україні діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 години.