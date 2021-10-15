Кабмін запровадив «червону» зону карантину ще у чотирьох областях

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, посилаючись на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня.

В Україні з 18 жовтня ще чотири області перейдуть до «червоної» зони карантину .

«Встановити з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.

У цих областях будуть запроваджені додаткові протиепідемічні обмеження. Зокрема, в «червоній» зоні дозволено відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця лише тим, хто повністю вакцинувався від коронавірусу, працівники закладів теж повинні мати повний курс вакцинації.

Окрім цього, школи та інші заклади освіти у «червоній» зоні можуть працювати у звичайному режимі лише за умови, що вакциновані 100% працівників. Інакше — дистанційна форма навчання.