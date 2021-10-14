Головний санлікар Кузін: В Україні погіршується ситуація з COVID-19, до «червоної» зони наближаються ще п’ять областей

В Україні незабаром можуть запровадити «червону» зону карантину ще в п’яти областях.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Українському радіо» 13 жовтня.

«Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську — вони межують між «помаранчевою» і «червоною» зонами, але там зараз дійсно ситуація напружена. Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування», — розповів він.