Главный санврач Кузин: В Украине ухудшается ситуация с COVID-19, к «красной» зоне приближаются еще пять областей

В Украине скоро могут ввести «красную» зону карантина еще в пяти областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Украинскому радио» 13 октября.

«Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую — они граничат между «оранжевой» и «красной» зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования», — рассказал он.