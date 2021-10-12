Кабмин: Херсонская область переходит в «красную» зону карантина

С 15 октября на территории Херсонской области вводится «красная» зона карантина.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 12 октября.
«Установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области», — процитировал он.
По решению комиссии, с пятницы, 15 октября, в Херсонской области усилят ограничительные противоэпидемические меры.
- С 21 октября в Украине ужесточают карантин — попасть в поезд, автобус или самолет можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. На детей эти нововведения не распространяются.
- 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. В этих областях тогда разрешат посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, работники учреждений тоже должны будут иметь полную вакцинацию.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось. Среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.