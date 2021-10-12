Кабмин: Херсонская область переходит в «красную» зону карантина

С 15 октября на территории Херсонской области вводится «красная» зона карантина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 12 октября.