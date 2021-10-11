В Украине ужесточили карантин: для проезда в автобусе или поезде нужно иметь ПЦР-тест или COVID-сертификат

Согласно новым правилам, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне карантина будут разрешены при условии, если у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров будет один из этих документов:

В Украине из-за роста количества больных коронавирусом ввели новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

В Кабмине отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, самолетами и поездами межобластного сообщения.

В то же время эти правила не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.