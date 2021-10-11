В Украине выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в Украине зафиксировали 8 832 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Осложнения болезни привели к смерти 207 больных. При этом в больницы попали 2 672 человека, а выздоровели — 2 053 пациента. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 550 089 человек. Жертвами осложнений болезни стали 58 700 человек. Побороть болезнь удалось 2 292 480 жителям страны.