В Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу

Протягом доби в Україні зафіксували 8 832 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Ускладнення хвороби призвели до смерті 207 хворих. При цьому до лікарень потрапили 2 672 особи, а одужали — 2 053 пацієнти. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 550 089 осіб. Жертвами ускладнень хвороби стали 58 700 осіб. Побороти хворобу вдалося 2 292 480 жителям країни.