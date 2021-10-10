В Україні виявили понад 11 тисяч хворих на ковід. Вакцинували від нього 66 тисяч людей

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Про це вранці 10 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за добу суботи, 9 жовтня, виявили 11 344 випадки коронавірусу. Вакцинували від нього 66 053 людини.

Також за минулу добу шпиталізували 3 712 людей, одужали від ковіду 2 581, а померли від нього 3 712.

Загалом з початку пандемії і станом на 10 жовтня в Україні виявили 2 541 257 хворих на коронавірус, одужали від нього 2 290 427 людей, а померли 58 493.

Що стосується вакцинації, то за добу 9 жовтня зробили 66 053 щеплення. З початку вакцинальної кампанії обидві дози отримали 6 115 249 людей.