В Україні посилили карантин: для проїзду в автобусі чи поїзді потрібно мати ПЛР-тест чи COVID-сертифікат

Згідно з новими правилами, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні карантину будуть дозволені за умови, якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів буде один із цих документів:

В Україні через зростання кількості хворих на коронавірус запровадили нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

У Кабміні наголосили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів автобусами, літаками та потягами міжобласного сполучення.

Водночас ці правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.