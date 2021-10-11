В Україні посилили карантин: для проїзду в автобусі чи поїзді потрібно мати ПЛР-тест чи COVID-сертифікат

В Україні через зростання кількості хворих на коронавірус запровадили нові правила пасажирських перевезень на час карантину.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 жовтня.
Згідно з новими правилами, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні карантину будуть дозволені за умови, якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів буде один із цих документів:
- що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози дводозної вакцини (для регіонів «жовтого» рівня епіднебезпеки);
- що підтверджує одужання особи від коронавірусу (і це можна підтвердити на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія»);
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однодозною вакциною чи обома дозами дводозної, дозволених ВООЗ;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
У Кабміні наголосили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів автобусами, літаками та потягами міжобласного сполучення.
Водночас ці правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.
- У «помаранчеву» зону карантину вже потрапили 16 областей України.
- 6 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину.