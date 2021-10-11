Ляшко: Нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж очікувалося

«Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша «загорілась» у новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст... Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня», — сказав міністр.

Про це він розповів в інтерв’ю « Голосу Америки ».

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почала раніше, ніж прогнозувалося.

За словами очільника МОЗ, за своєю інтенсивністю нова хвиля вже наближається до показників осені минулого року. Він зазначив, що нинішні показники захворюваності є «досить високими».

Ляшко додав, що на сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам «Дельта». «Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості «Дельти» на території України: інфікована людина може мати симптоми 7—8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень», — пояснив міністр.

Голова МОЗ підкреслив, що серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.