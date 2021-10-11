Ляшко: Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем ожидалось

«Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первой «загорелась» в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост... В частности, Херсонская область, которая две волны прошла, не выходя из «желтого» уровня, даже в «оранжевый» не попадала... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к «красному» уровню», — сказал министр.

Об этом он рассказал в интервью « Голосу Америки ».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине начала раньше, чем прогнозировалось.

По словам главы Минздрава, по своей интенсивности новая волна уже приближается к показателям осени прошлого года. Он отметил, что нынешние показатели заболеваемости является «достаточно высокими».

Ляшко добавил, что на сегодняшний день 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм «Дельта». «Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях «Дельты» на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7—8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно «вытащить», их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких», — пояснил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.