МОЗ: В Україні вже 16 «помаранчевих» областей, Київщина та Рівненщина повернулись у «жовту» зону

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

В Україні у «помаранчевій» зоні карантину перебувають вже 16 областей, де підвищений коефіцієнт інфікування, високий рівень госпіталізації хворих і завантаженості ліжок із киснем.

Станом на 10 жовтня до переліку увійшли: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас Київська та Рівненська області, які донині також були «помаранчеві», повернулися до «жовтої» зони, де перебувають і решта областей.

Міністерство охорони здоров'я України

У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але місцева влада на свій розсуд може запроваджувати додаткові обмеження.