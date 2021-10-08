У Львові посилюють карантин: призупиняють планові операції в лікарнях і переводять школи на дистанційну роботу

У Львові через зростання кількості хворих на коронавірус з 18 жовтня школи та гуртки переходять на дистанційне навчання, також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, посилаючись на рішення комісії з надзвичайних ситуацій від 8 жовтня.

«З 18 жовтня школярі 5—11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Діти 1—4 класів і дошкільних навчальних закладів продовжують займатися у звичному режимі. Після цього тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання», — написав він.

Також мер Львова звернувся до керівництва вищих освітніх закладів (училищ, коледжів, університетів) і закликав їх з 18 до 31 жовтня проводити навчання онлайн.