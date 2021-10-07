У Харкові посилили карантин: до театрів і кіно пускатимуть лише із сертифікатом про вакцинацію

У Харкові через зростання кількості хворих на коронавірус запровадили додаткові обмеження — до театрів, кінотеатрів та інших закладів масового перебування людей відтепер пускатимуть лише з COVID-сертифікатом.

Про це в ефірі «Радіо НВ» заявила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«Обмеження стосуються закладів, у яких бувають харківʼяни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50-відсоткової заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані», — розповіла вона.