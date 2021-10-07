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Кількість нових випадків коронавірусу в Україні перевищила 15 тисяч

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Протягом доби в Україні зафіксували 15 125 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Ускладнення хвороби забрали життя 314 пацієнтів. Госпіталізували 3 541 хворого. Побороти хворобу вдалося 4 380 жителям країни.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 168), Львівській (1 130), Одеській (1 059), Дніпропетровській (1 042) та Донецькій (985) областях.

Таким чином, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 497 643 особи. Жертвами ускладнень коронавірусу стали 57 840 жителів країни. Одужали 2 277 762 пацієнти.