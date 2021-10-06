В Україні виявили понад 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 12 662 нові випадки зараження коронавірусом.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
Жертвами ускладнень хвороби стали 320 пацієнтів. До лікарень потрапили 3 745 людей. Одужати вдалося 4 630 жителям країни.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 163), Одеській (1 076), Дніпропетровській (964) та Запорізькій (783) областях, а також у Києві (792).
З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 482 518 осіб. Ускладнення хвороби призвели до смерті 57 526 пацієнтів. Побороли недугу 2 273 382 жителі країни.
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