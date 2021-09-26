МОЗ: У «помаранчевій» зоні карантину вже пʼять областей

Станом на 26 вересня пʼять областей в Україні відповідають «помаранчевій» зоні карантину.
Про це свідчить інформація на сайті Міністерства охорони здоровʼя.
До Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище за цільовий показник у 50%. Інші області поки перебувають у «жовтій» зоні карантину.
У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але місцева влада на свій розсуд може вводити додаткові обмеження.
24 вересня повідомлялося, що Дніпропетровська область усього через день після запровадження «жовтої» карантинної зони по всій Україні перейшла в «помаранчеву».
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.