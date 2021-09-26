МОЗ: У «помаранчевій» зоні карантину вже пʼять областей

Станом на 26 вересня пʼять областей в Україні відповідають «помаранчевій» зоні карантину.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

До Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище за цільовий показник у 50%. Інші області поки перебувають у «жовтій» зоні карантину.