Дніпропетровська область вже перейшла в «помаранчеву» зону, ще чотири регіони можуть потрапити в «червону»

Дніпропетровська область усього через день після запровадження «жовтої» карантинної зони по всій Україні перейшла в «помаранчеву» зону. Ще чотири області можуть потрапити у «червону» зону.

Про це пише пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. У «помаранчевій» зоні діють всі обмеження «жовтої» зони, але місцева влада матиме можливість запровадити додаткові карантинні заходи.

«Протягом останньої доби маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових недужих — у Дніпрі, Кривому Розі та Кам’янському. Також на Дніпропетровщині фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, нині ж він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі, — залежить від кожного жителя Дніпра та області: вкотре нагадую людям про важливість дотримання всіх карантинних правил», — заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що вже чотири регіони близькі до потрапляння до «червоної» зони. Йдеться про Харківську, Житомирську, Луганську та Львівську області.

«Є певна частина регіонів, які зараз перебувають у зоні ризику входження вже навіть у «червоний» рівень епіднебезпеки: це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до «червоного» рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги», — підкреслив він.

Кузін заявив, що за останній тиждень у МОЗ зафіксували найшвидші темпи зростання захворюваності: на 68% зростання нових заражень і на 51% зростання госпіталізацій.