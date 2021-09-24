Днепропетровская область уже перешла в «оранжевую» зону, еще четыре региона могут попасть в «красную»

Днепропетровская область всего через день после введения «желтой» карантинной зоны по всей Украине перешла в «оранжевую» зону. Еще четыре области могут попасть в «красную» зону.

Об этом пишет пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «желтой» зоны, но местные власти будут иметь возможность ввести дополнительные карантинные меры.

«В течение последних суток имеем 456 новых больных. Наибольшее количество новых больных — в Днепре, Кривом Роге и Каменском. Также в Днепропетровской области фиксируется рост динамики уровня госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас он составляет 63,5%. То, как будут разворачиваться события дальше, — зависит от каждого жителя Днепра и области: еще раз напоминаю людям о важности соблюдения всех карантинных правил», — заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что уже четыре региона близки к попаданию в «красную» зону. Речь идет о Харьковской, Житомирской, Луганской и Львовской области.

«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в «красный» уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти в «красный» уровень в течение двух-трех недель. Поэтому они потребуют наибольшего внимания», — подчеркнул он.

Кузин заявил, что за последнюю неделю в Минздраве зафиксировали самые быстрые темпы роста заболеваемости: на 68% рост новых заражений и на 51% рост госпитализаций.