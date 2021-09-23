Глава Минздрава Ляшко назвал условие отмены карантина весной: Если большинство вакцинируется до Нового года

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут отменить уже весной 2022 года, однако есть условие — большинство граждан должны привиться от коронавируса до Нового года.
Об этом он заявил во время форума «Креативная Украина 2021», который начался в четверг, 23 сентября.
У Ляшко спросили, когда в Украине может закончиться карантин. На что он ответил: «Если вакцинируемся до Нового года — весной сможем спокойно жить без карантина». В качестве примера министр привел Великобританию, где вакцинировано 70% населения — 19 июля в Англии отменили все внутренние ограничения и позволили жизнь без масок.
- В Украине обещают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновника и работников образования. По состоянию на 23 сентября в Украине полностью вакцинированы 5 299 317 человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности и заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно уже переболел ковидом.