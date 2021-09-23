Глава МОЗ Ляшко назвав умову скасування карантину навесні: Якщо більшість вакцинується до Нового року

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні можуть скасувати вже навесні 2022 року, однак є умова — більшість громадян має вакцинуватися від коронавірусу до Нового року.

Про це він заявив під час форуму «Креативна Україна 2021», який розпочався у четвер, 23 вересня.

У Ляшка запитали, коли в Україні може закінчитись карантин. На що він відповів: «Вакцинуємося до Нового року — на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень». Як приклад міністр навів Велику Британію, де вакциновано 70% населення — 19 липня в Англії скасували всі внутрішні обмеження та дозволили життя без масок.