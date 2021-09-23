Глава МОЗ Ляшко назвав умову скасування карантину навесні: Якщо більшість вакцинується до Нового року

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні можуть скасувати вже навесні 2022 року, однак є умова — більшість громадян має вакцинуватися від коронавірусу до Нового року.
Про це він заявив під час форуму «Креативна Україна 2021», який розпочався у четвер, 23 вересня.
У Ляшка запитали, коли в Україні може закінчитись карантин. На що він відповів: «Вакцинуємося до Нового року — на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень». Як приклад міністр навів Велику Британію, де вакциновано 70% населення — 19 липня в Англії скасували всі внутрішні обмеження та дозволили життя без масок.
- В Україні обіцяють запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти. Станом на 23 вересня в Україні повністю вакциновано 5 299 317 людей.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки і запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто недавно вже перехворів на ковід.