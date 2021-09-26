Минздрав: В «оранжевой» зоне карантина уже пять областей

По состоянию на 26 сентября пять областей в Украине соответствуют «оранжевой» зоне карантина.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.

К Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областей добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%. Другие области пока находятся в «желтой» зоне карантина.