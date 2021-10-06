В Украине выявили более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 662 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Жертвами осложнений болезни стали 320 пациентов. В больницы попали 3 745 человек. Выздороветь удалось 4 630 жителям страны.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) и Запорожской (783) областях, а также в Киеве (792).
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 482 518 человек. Осложнения болезни привели к смерти 57 526 пациентов. Побороли недуг 2 273 382 жителя страны.
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