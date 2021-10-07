Количество новых случаев коронавируса в Украине превысило 15 тысяч

За сутки в Украине зафиксировали 15 125 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Осложнения COVID-19 унесли жизни 314 пациентов. Госпитализировали 3 541 больного. Побороть болезнь удалось 4 380 жителям страны.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.
Таким образом, за все время пандемии в Украине заболели 2 497 643 человека. Жертвами осложнений коронавируса стали 57 840 жителей страны, выздоровели 2 277 762 пациента.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- В течение суток 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых случая заражения коронавирусом.