В Харькове усилили карантин: в театры и кино будут пускать только с сертификатом о вакцинации

В Харькове из-за роста количества больных коронавирусом ввели дополнительные ограничения — в театры, кинотеатры и другие заведения с массовым пребыванием людей теперь будут пускать только с COVID-сертификатом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.