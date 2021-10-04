«Будем принимать жесткие ограничения». Мэр Садовый заявил, что Львов не избежит «красной» зоны карантина

«Мы красной зоны не избежим, мы уже плавно в нее входим. Думаю, через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, у которых есть положительный ПЦР-результат [динамика отрицательная], также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи были госпитализированы 372 человека. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а выписано — ноль. Такая динамика сохраняется последние 2 дня», — рассказал он.

По словам Садового, также во Львове для приема больных COVID-19 открывают еще одну больницу № 8.

«Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Вакцинация также имеет положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс», — добавил мэр города.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 4 октября во Львове и Львовской области с начала пандемии зарегистрирован 152 841 случай инфицирования коронавирусом, из которых 3 940 — летальные. За сутки выявили 295 случаев COVID-19.