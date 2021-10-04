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В Украине выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

За сутки в Украине зафиксировали 4 821 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Болезнь унесла жизни 114 пациентов. В больницы попали 2 092 больных, а выздоровели 1 116 жителей страны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 460 010 человек. Жертвами его осложнений стали 56 889 пациентов. Побороть недуг удалось 2 264 523 лицам