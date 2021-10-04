В Украине выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в Украине зафиксировали 4 821 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Болезнь унесла жизни 114 пациентов. В больницы попали 2 092 больных, а выздоровели 1 116 жителей страны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 460 010 человек. Жертвами его осложнений стали 56 889 пациентов. Побороть недуг удалось 2 264 523 лицам
- За сутки 2 октября в Украине зафиксировали почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 в этой возрастной группе не прошли полный курс вакцинации.