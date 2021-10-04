В Україні виявили майже 5 тисяч нових випадків коронавірусу

За добу в Україні зафіксували 4 821 новий випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Хвороба забрала життя 114 пацієнтів. До лікарень потрапили 2 092 хворих, а одужали 1 116 жителів країни.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 460 010 осіб. Жертвами його ускладнень стали 56 889 пацієнтів. Побороти недугу вдалося 2 264 523 особам
- За добу 2 жовтня в Україні виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше за 60 років — були невакциновані, а 97% госпіталізованих із COVID-19 у цій віковій групі не пройшли повний курс вакцинації..