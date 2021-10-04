В Україні виявили майже 5 тисяч нових випадків коронавірусу

За добу в Україні зафіксували 4 821 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Хвороба забрала життя 114 пацієнтів. До лікарень потрапили 2 092 хворих, а одужали 1 116 жителів країни.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.