В Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 55 тисяч

В Україні за минулу добу, 2 жовтня, виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 822 дитини та 88 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з коронавірусом потрапили три тисячі хворих, а 126 людей померли від ускладнень. Також 1 483 українці одужали від хвороби.
Найбільше нових хворих за добу зафіксували в Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
Водночас за добу вакцину від коронавірусу отримали 55 тисяч українців. 28,8 тисячі отримали першу дозу, а 24 тисячі — другу дозу. Загалом в Україні вже 7,1 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини, що становить приблизно 17% населення.
- З 23 вересня на всій території України встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- За даними МОЗ, 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше за 60 років — були невакциновані, а 97% госпіталізованих із COVID-19 у цій віковій групі не пройшли повний курс вакцинації.