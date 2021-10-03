В Украине за сутки выявили почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — 55 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 2 октября, выявили почти 8 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 822 ребенка и 88 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали три тысячи больных, а 126 человек умерли от осложнений. Также 1 483 украинца выздоровели от болезни.

Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Харьковской (1 073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

В то же время за сутки вакцину от коронавируса получили 55 тысяч украинцев. 28,8 тысячи получили первую дозу, а 24 тысячи — вторую дозу. Всего в Украине уже 7,1 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет примерно 17% населения.